Епопея з поставками «Томагавків» може зайняти кілька місяців — голова делегації Ради у ПА НАТО Чернєв

Єгор Чернєв підкреслив, що з «Томагавками» все буде не так швидко, як хотілося.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив про майже прийняття рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk, зазначивши, що тепер йому треба зрозуміти, для чого будуть використовуватися ці ракети.

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція «Слуга народу») вважає, що епопея з поставками американських «Томагавків» може зайняти щонайменше кілька місяців.

Він підкреслив, що все буде не так швидко, як хотілося.

«Трамп не випадково сказав, що «майже» вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися… Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі», - заявив Чернєв.

За словами нардепа, Томагавкі є засобом тиску на Путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім - посилення військових спроможностей України.

Чернєв додав, що на кожному з перерахованих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори, а тому швидше за все постачання та використання ракет будуть дуже поступовими.

«Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля. Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну», - зазначив народний депутат.

За його словам, «вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців», але це вже буде реальний тиск і реальний аргумент.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив наявність запиту України на Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість передачі ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшого постачання Україні, але остаточне рішення ухвалить Трамп.

