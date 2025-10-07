Эпопея с поставками «Томагавков» может занять несколько месяцев — глава делегации Рады в ПА НАТО Чернев

Егор Чернев подчеркнул, что с «Томагавками» все будет не так быстро, как хотелось.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении относительно передачи Украине ракет Tomahawk, отметив, что теперь ему нужно понять, для чего будут использоваться эти ракеты.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция «Слуга народа») считает, что эпопея с поставками американских «Томагавков» может занять как минимум несколько месяцев.

Он подчеркнул, что все будет не так быстро, как хотелось.

«Трамп не случайно сказал, что «почти» решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться… Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не позволить использовать, могу позволить использовать лишь по конкретным целям и так далее», — заявил Чернев.

По словам нардепа, Томагавки являются средством давления на Путина и попыткой заставить его пойти на переговоры, и лишь потом — усиление военных возможностей Украины.

Чернев добавил, что на каждом из перечисленных этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры, а потому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными.

«Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят на реакцию Кремля. Если реакции не будет — сможем ударить несколькими по российской границе. Если же путин и после этого не пойдет на переговоры — радиус сможем немного увеличить, а поставки немного вырастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по Кремлю и непосредственно по путину», — отметил народный депутат.

По его словам, «вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев», но это уже будет реальное давление и реальный аргумент.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил наличие запроса Украины на Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk странам НАТО для дальнейшей поставки Украине, но окончательное решение примет Трамп.

