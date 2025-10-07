Практика судів
«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

07:30, 7 жовтня 2025
У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.
Джерело фот: РСУ
У відносинах між Радою суддів України та Державною судовою адміністрацією знову виникла конфліктна ситуація.

На цей раз конфлікт пов’язаний з діями керівництва ДСА стосовно відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації, який власне й забезпечує діяльність Ради суддів України.

Як відомо РСУ, як орган суддівського самоврядування, не має свого власного апарату або секретаріату, а відтак залежить у своїй операційній діяльності від ДСА. Засідання РСУ, зазначимо, також відбуваються у будівлі ДСА.

Відділ організаційного забезпечення суддівського самоврядування ДСА займається не тільки організацією засідань РСУ та забезпеченням роботи з’їздів суддів, але і підготовкою роз’яснень для суддів, обробкою документації, яка надходить на адресу РСУ тощо.

Як повідомив 3 жовтня під час чергового засідання РСУ голова Ради суддів Богдан Моніч, внаслідок так званої «класифікації посад державної служби», яку в цьому році ДСА провело стосовно відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування, співробітники відділу «втратили» у заробітній платі – по 2-3 тис. гривень.

Справа у тому, що під час процедури класифікації посад відділ організаційного забезпечення суддівського самоврядування був віднесений до «18 сім’ї» державної служби (організація засідань), хоча в РСУ вважали, що він мав бути віднесений до «17 сім’ї» (організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя).

Через різницю у розмірі заробітної плати між двома «сім’ями», виникла проблема з комплектацією відділу персоналом.

У РСУ запідозрили, що віднесення відділу, який «закріплений» за РСУ, до «сім’ї», не пов’язаної з судовою владою, було невипадковим.

«Де логіка в таких діях? Спочатку ДСА не заперечувало, щоб віднести відділ саме до «17 сім’ї». Навіть були підготовлені відповідні документи. Однак раптом все змінилося – ДСА направило документи для класифікації відділу як «18 сім’ї». Сподіваюсь, мова не йде про упереджене ставлення до РСУ», – повідомив Богдан Моніч.

У ДСА претензії РСУ відкидають та зазначають, що діяли виключно у межах законодавства.

«Це наслідок реформи державної служби. У нас є й інші відділи, які опинилися в аналогічній ситуації. А взагалі я не розумію, чому ми на засіданні РСУ розглядаємо це питання? Це питання класифікації посад в державному органі. Питання погоджене з НАДС та вже вирішене. Чого ми маємо його обговорювати? Давайте обговорювати щось інше», – дещо емоційно відреагував не претензії зі сторони РСУ в. о. голови ДСА Максим Пампура.  

«Якщо ми не можемо захистити інтереси відділу, який забезпечує діяльність РСУ, то як ми зможемо забезпечити інтереси працівників апаратів судів? Здається, що ви відстоюєте інтереси не судової влади, а дієте як орган виконавчої влади», – відреагував на «спіч» керівника ДСА член РСУ Олег Головенко.

«Якщо Рада суддів цікавиться цим питанням, то вона вважає його важливим. Взагалі-то ДСА – це менеджер для судової влади», – зауважив член РСУ Дмитро Мовчан.

Втім, у відповідь Максим Пампура повідомив, що РСУ не може втручатися у внутрішні справи ДСА

«Рада суддів – це орган чи установа системи правосуддя?», – запитав у членів РСУ Максим Пампура.

«Це і орган, і установа», – відповів Олег Головенко.

«РСУ – це не орган і не установа системи правосуддя. Законодавство розрізняє органи правосуддя та орган суддівського самоврядування», – повідомив членам РСУ Максим Пампура.

У підсумку Рада суддів України проголосувала за внесення ДСА пропозиції провести  класифікацію посад працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування саме як «17 сім’ї» (організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження).

«Сподіваюся, що ви дослухаєтеся до нас», – зазначив наостанок Богдан Моніч.

Нагадаємо, що конфліктні ситуації між РСУ та ДСА виникають доволі регулярно. А Максим Пампура увійшов в історію як перший очільник ДСА, який звертався до суду з позовом до Ради суддів, оскільки був не згодний з її оцінками діяльності ДСА.

Автор: В’ячеслав Хрипун

