«Вы не орган и не учреждение системы правосудия», — между ГСА и Советом судей Украины возник новый конфликт

В Совете судей Украины заподозрили, что ГСА тайно проводит «подрывную деятельность» против судейского самоуправления.

Источник фото: Совет судей

В отношениях между Советом судей Украины и Государственной судебной администрацией возникла конфликтная ситуация.

В этот раз конфликт связан с действиями руководства ГСА относительно отдела организационного обеспечения судейского самоуправления Государственной судебной администрации, который, собственно, и обеспечивает деятельность Совета судей Украины.

Как известно Совет судей, как орган судейского самоуправления, не имеет своего собственного аппарата или секретариата, а значит, зависит в своей операционной деятельности от ГСА. Заседания Совета судей, отметим, также проходят в здании ГСА.

Отдел организационного обеспечения судейского самоуправления ГСА занимается не только организацией заседаний Совета судей и обеспечением работы съездов судей, но и подготовкой разъяснений для судей, обработкой документации, поступающей в адрес Совета судей.

Как сообщил 3 октября во время очередного заседания Совета судей председатель Совета судей Богдан Монич, в результате так называемой «классификации должностей государственной службы», которую в этом году ГСА провело в отношении отдела организационного обеспечения судейского самоуправления, сотрудники отдела «потеряли» в заработной плате – по 2-3 тыс. гривен.

Дело в том, что во время процедуры классификации должностей отдел организационного обеспечения судейского самоуправления был отнесен к «18-й семье» государственной службы (организация заседаний), хотя в Совете судей считали, что он должен быть отнесен к «17-й семье» (организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия).

Из-за разницы в размере заработной платы между двумя «семьями», возникла проблема с комплектацией отдела персоналом.

В Совете судей заподозрили, что отнесение отдела, «закрепленного» за Советом судей, к «семье», не связанной с судебной властью, было неслучайным.

«Где логика в таких действиях? Сначала ГСА не возражало, чтобы отнести отдел именно к «17 семье». Даже были подготовлены соответствующие документы. Однако вдруг все изменилось – ГСА направило документы для классификации отдела как «18 семьи». Надеюсь, речь не идет о предвзятом отношении к Совету судей», – сообщил Богдан Монич.

В ГСА претензии Совета судей отвергают и отмечают, что действовали исключительно в рамках законодательства.

«Это следствие реформы государственной службы. У нас есть и другие отделы, оказавшиеся в аналогичной ситуации. А вообще я не понимаю, почему мы на заседании Совета судей рассматриваем этот вопрос? Это вопрос классификации должностей в государственном органе. Вопрос согласован с НАДС и уже решен. Что мы должны обсуждать? Давайте обсуждать что-то другое», – несколько эмоционально отреагировал не претензии со стороны Совета судей и. о. главы ГСА Максим Пампура.

«Если мы не можем защитить интересы отдела, обеспечивающего деятельность Совета судей, то как же мы сможем обеспечить интересы работников аппаратов судов? Кажется, что вы отстаиваете интересы не судебной власти, а действуете как орган исполнительной власти», – отреагировал на «спич» руководителя ГСА член Совета судей Олег Головенко.

«Если Совет судей интересуется этим вопросом, то он считает его важным. Вообще-то ГСА – это менеджер для судебной власти», – заметил член Совета судей Дмитрий Мовчан.

Впрочем, в ответ Максим Пампура сообщил, что Совет судей не может вмешиваться во внутренние дела ГСА.

«Совет судей – это орган или учреждение системы правосудия?», – спросил у членов Совета судей Максим Пампура.

«Это и орган, и учреждение», – ответил Олег Головенко.

«РСУ – это не орган и не учреждение системы правосудия. Законодательство различает органы правосудия и орган судейского самоуправления», – сообщил членам Совета судей Максим Пампура.

В итоге Совет судей Украины проголосовал за внесение ГСА предложения провести классификацию должностей сотрудников отдела организационного обеспечения судейского самоуправления именно как «17 семьи» (организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства).

«Надеюсь, что вы прислушаетесь к нам», – отметил напоследок Богдан Монич.

Напомним, что конфликтные ситуации между Советом судей и ГСА возникают достаточно регулярно. А Максим Пампура вошел в историю как первый глава ГСА, который обращался в суд с иском к Совету судей, поскольку был не согласен с его оценками деятельности ГСА.

Автор: Вячеслав Хрипун

