З закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно

Окрім того, що корупціонерів зможуть звільняти від покарання з випробуванням, у них тепер не конфісковуватимуть майно – набув сили закон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 31 жовтня було підписано закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039).

Новий закон, по суті, прибрав для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Внаслідок прийняття цього закону Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility (бо прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством було в частині вимог Єврокомісії).

Цей закон також активно підтримували антикорупційні органи та активісти. Суть, вочевидь, була у тому, що антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, не мають бажання навантажувати себе «дрібною рибою» і втрачати на неї час і ресурс, тобто, справами «дрібних корупціонерів», а хочуть відразу спіймати «велику рибу» завдяки показам «дрібної». Інше питання полягає у тому, як втримати систему від спокуси звільнити, на перший погляд, «дрібну рибу», яка насправді може бути «великою».

Як зазначило у своєму висновку ГЮУ Верховної Ради, можливість звільнення корупціонерів від тюрми фактично повністю ставиться у залежність від доброчесності і компетентності працівників органів слідства.

Втім, наразі виявилося, що в осіб, які шляхом угод зі слідством звільняться від перспективи в’язниці, навіть не зможуть конфіскувати майно.

Справа у тому, що Законом №4074-IX щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора були внесені зміни до статті 77 Кримінального кодексу, яка регулює перелік додаткових покарань у разі звільнення від покарання з випробуванням. Нагадаємо, цей закон був прийнятий парламентом 20 листопада, а набув чинності вже 21 листопада.

До вступу в силу цього закону стаття 77 КК передбачала, що у разі звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості, та за умови узгодження сторонами угоди додаткового покарання може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна. Але після набуття ним чинності такої норми більше немає.

Як вказала голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, ці зміни відбулися «неочікувано» і вона буде готувати законопроект про виправлення цієї ситуації.

«Трохи неочікуваної зради щодо закону №4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород, проголосованого 20 листопада.

Цим законом було вбито частину прийнятого 29 жовтня євроінтеграційного закону №4033-IX щодо угод зі слідством для обвинувачених у корупції. Йдеться про статтю 77 Кримінального кодексу України, звідки законом про позбавлення нагород було викреслено норму про призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого в корупційному злочині, який йде на угоду зі слідством.

Ви все зрозуміли правильно: з 21 листопада антикорупційні органи не мають права конфісковувати майно у обвинуваченого у корупції, який висловив згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду, бо норми, що це передбачало, вже не існує.

Не має значення, чи це недбальство профільного правоохоронного комітету (бо саме там мали перевірити, щоб норми законопроекту 11410 про позбавлення нагород до другого читання не конфліктували з уже підписаним Президентом законом № 4033-IX про угоди зі слідством, одним зі співавторів якого був голова правоохоронного комітету) чи навмисний саботаж. Очевидно одне: завдяки цим діям колег обвинувачені у корупції, які намагаються піти на угоду зі слідством, зможуть зберегти своє майно.

Сподіваюсь, ненадовго.

Негайно реєструю законопроект, який поверне у статтю 77 Кримінального кодексу України попередню редакцію з конфіскацією майна» - зазначила вона.

Поки невідомо, чи будуть реагувати на зміну редакції статті європейські партнери, для яких прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод було принциповою умовою для виділення коштів Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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