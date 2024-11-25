Из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество

Кроме того, что коррупционеров смогут освобождать от наказания с испытанием, у них теперь не будут конфисковывать имущество – вступил в силу закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 31 октября был подписан закон 4033-IX, согласно которому путем заключения сделок со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить значительно меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком (законопроект 12039) .

Новый закон, по сути, убрал для коррупционеров к этому действующий для них запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренного ч. 1 статьи 75 Уголовного кодекса. Условием освобождения от перспективы отбывания реального наказания в тюрьме является утверждение соглашения со следствием.

Также новый закон предусматривает, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционного преступления – при условии разоблачения другого организатора.

В результате принятия этого закона Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро за выполнение шагов по Плану Ukraine Facility (потому что принятие закона об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием было в части требований Еврокомиссии).

Закон также активно поддерживали антикоррупционные органы и активисты. Суть, очевидно, заключалась в том, что антикоррупционные органы, в частности НАБУ и САП, не желают нагружать себя «мелкой рыбой» и тратить на нее время и ресурс, то есть делами «мелких коррупционеров», а хотят сразу поймать «большую рыбу» благодаря показам «мелкой». Другой вопрос состоит в том, как удержать систему от соблазна освободить, на первый взгляд, «мелкую рыбу», которая на самом деле может быть «большой».

Как отметило в своем заключении ГЮУ Верховной Рады, возможность освобождения коррупционеров от тюрьмы фактически полностью ставится в зависимость от добродетели и компетентности работников органов следствия.

Впрочем, оказалось, что у лиц, которые путем соглашений со следствием освободятся от перспективы тюрьмы, даже не смогут конфисковать имущество.

Дело в том, что Законом №4074-IX о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора были внесены изменения в статью 77 Уголовного кодекса, регулирующую перечень дополнительных наказаний в случае освобождения от наказания с испытанием. Напомним, этот закон был принят парламентом 20 ноября, а вступил в силу уже 21 ноября.

До вступления в силу этого закона статья 77 УК предусматривала, что в случае освобождения коррупционера от отбывания наказания с испытанием в результате осуждения на основании соглашения о признании виновности, и при условии согласования сторонами соглашения дополнительного наказания может быть назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Но после вступления в силу такой нормы больше нет.

Как указала председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина, эти изменения произошли «неожиданно» и она будет готовить законопроект об исправлении этой ситуации.

«Несколько неожиданной «зрады» по закону №4074-IX о лишении коллаборантов государственных наград, проголосованного 20 ноября.

Этим законом была убита часть принятого 29 октября евроинтеграционного закона №4033-IX по соглашениям со следствием для обвиняемых в коррупции. Речь идет о статье 77 Уголовного кодекса Украины, откуда законом о лишении наград была вычеркнута норма о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на соглашение со следствием.

Вы все поняли правильно: с 21 ноября антикоррупционные органы не имеют права конфисковывать имущество у обвиняемого в коррупции, который выразил согласие сотрудничать со следствием в обмен на соглашение, потому что предусматриваемой нормы уже не существует.

Не имеет значения, небрежность ли это профильного правоохранительного комитета (потому что именно там должны были проверить, чтобы нормы законопроекта 11410 о лишении наград ко второму чтению не конфликтовали с уже подписанным Президентом законом №4033-IX о соглашениях со следствием, одним из соавторов которого был председатель правоохранительного комитета) или умышленный саботаж. Очевидно одно: благодаря этим действиям коллег обвиняемые в коррупции, пытающиеся пойти на соглашение со следствием, смогут сохранить свое имущество.

Надеюсь, ненадолго.

Немедленно регистрирую законопроект, который вернет в статью 77 Уголовного кодекса Украины предыдущую редакцию с конфискацией имущества», - отметила она.

Пока неизвестно, среагируют ли на изменение редакции статьи европейские партнеры, для которых принятие закона об освобождении коррупционеров путем соглашений было принципиальным условием для выделения средств Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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