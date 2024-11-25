В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров, которые могут пополнить ряды ВСУ, — нардеп Констанкевич

По словам Ирины Констанкевич, 40 тысяч украинцев из этой категории уже на фронте.

Фото: facebook.com/IrynaKonstankevych

В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров, которые могут пополнить ряды ВСУ. Такое мнение высказала народная депутат фракции «За майбутнє» Ирина Констанкевич в эфире «Новини. Live».

По ее словам, 40 тысяч украинцев из этой категории уже на фронте.

«Если говорить о военных пенсионерах, то эта информация звучала на Комитете социальной политики, где обсуждался вопрос пенсий и выплат, то их более 100 тысяч. То есть часть сейчас на фронте (около 40 тысяч военных пенсионеров). Те, которые еще не пенсионного возраста, то есть способны держать оружие в руках, и получают только пенсии от государства, их это более 100 тысяч», — сказала Констанкевич.

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