В Николаеве мужчина украл шуруповерт и телефон – суд назначил ему за это 7 лет заключения

28-летний ранее судимый мужчина ограбил пенсионера.

Центральный районный суд Николаева вынес приговор 28-летнему ранее судимому николаевцу, дважды ограбившему пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в апреле 2023, находясь в гостях у своего знакомого, мужчина похитил из помещения кухни в его квартире шуруповерт, стоимостью 1800 грн, который в дальнейшем заложил в ломбард.

Кроме того, в августе прошлого года, находясь на пр. Героев Украины, обвиняемый увидел 66-летнего пенсионера, подошел к нему и попросил сигарету. Когда потерпевший наклонился в карман, обвиняемый путем рывка завладел его мобильным телефоном марки Samsung. Стоимость телефона согласно выводу эксперта составляет 1600 гривен.

В дальнейшем мужчина за 300 грн продал телефон на рынке.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и принял - уголовное производство по части обвинения мужчины в совершении уголовного правонарушения, по ч.4 ст.185 УК Украины закрыть на основании п.4-1 ч.1 ст. 284 УПК Украины, в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовное противоправность деяния.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины и назначили окончательное наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы.

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