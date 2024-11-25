Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве мужчина украл шуруповерт и телефон – суд назначил ему за это 7 лет заключения

16:49, 25 ноября 2024
28-летний ранее судимый мужчина ограбил пенсионера.
В Николаеве мужчина украл шуруповерт и телефон – суд назначил ему за это 7 лет заключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева вынес приговор 28-летнему ранее судимому николаевцу, дважды ограбившему пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в апреле 2023, находясь в гостях у своего знакомого, мужчина похитил из помещения кухни в его квартире шуруповерт, стоимостью 1800 грн, который в дальнейшем заложил в ломбард.

Кроме того, в августе прошлого года, находясь на пр. Героев Украины, обвиняемый увидел 66-летнего пенсионера, подошел к нему и попросил сигарету. Когда потерпевший наклонился в карман, обвиняемый путем рывка завладел его мобильным телефоном марки Samsung. Стоимость телефона согласно выводу эксперта составляет 1600 гривен.

В дальнейшем мужчина за 300 грн продал телефон на рынке.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и принял - уголовное производство по части обвинения мужчины в совершении уголовного правонарушения, по ч.4 ст.185 УК Украины закрыть на основании п.4-1 ч.1 ст. 284 УПК Украины, в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовное противоправность деяния.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины и назначили окончательное наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ограбление Николаев приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество

Кроме того, что коррупционеров смогут освобождать от наказания с испытанием, у них теперь не будут конфисковывать имущество – вступил в силу закон.

В Украине создадут новый Высший специализированный административный суд, куда судей будут отбирать международные эксперты вместе с ВККС – законопроект Кабмина

В отличие от законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, внесенного Андреем Мотовиловцем, законопроект Ольги Стефанишиной не предусматривает сроков для проведения конкурса.

МВД утвердило правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскими лицами

Вступили в силу новые Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии.

Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду