У Миколаєві чоловік вкрав шуруповерт і телефон — суд призначив йому за це 7 років ув’язнення

28-річний раніше судимий чоловік пограбував пенсіонера.

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 28-річному раніше судимому миколаївцю,який двічі пограбував пенсіонера. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що у квітні 2023 року, перебуваючи в гостях у свого знайомого, чоловік викрав з приміщення кухні в його квартирі шуруповерт, вартістю 1800 грн, який в подальшому заклав до ломбарду.

Окрім цього, у серпні минулого року, перебуваючи на пр. Героїв України, обвинувачений побачив 66-річного пенсіонера, підійшов до нього та попросив цигарку. Коли потерпілий нахилився до кишені, обвинувачений шляхом ривку заволодів його мобільним телефоном марки «Samsung». Вартість телефону, згідно висновку експерта складає 1600 гривень.

В подальшому, чоловік за 300 грн продав телефон на ринку. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та ухвалив - кримінальне провадження в частині обвинувачення чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, за ч.4 ст.185 КК України закрити на підставі п.4-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України та призначили остаточне покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.