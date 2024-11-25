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З початку року Уряд передав 120 об’єктів нерухомості для потреб ЗСУ

16:31, 25 листопада 2024
З початку року армія отримала 120 будівель для зміцнення обороноздатності.
З початку року Уряд передав 120 об’єктів нерухомості для потреб ЗСУ
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З початку року Кабінет Міністрів України передав близько 120 будівель і споруд у розпорядження Збройних сил України. Ці об’єкти стали важливим ресурсом для створення належних умов служби та забезпечення виконання бойових завдань підрозділів. Про це повідомили в Міноборони.

Передача нерухомості здійснювалася за рішеннями уряду, підготовленими Міністерством оборони у співпраці з Міністерством економіки. Наразі управління переданими об’єктами вже здійснює оборонне відомство.

В рамках співпраці Міноборони та Мінекономіки було розроблено 10 урядових розпоряджень. Ці документи забезпечили передачу будівель для розміщення військових частин, створення навчально-тренувальних баз та організацію логістичних центрів. Це суттєво посилило інфраструктурні можливості української армії.

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ЗСУ армія Кабінет Міністрів України

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