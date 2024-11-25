С начала года Правительство передало 120 объектов недвижимости для нужд ВСУ

С начала года армия получила 120 зданий для укрепления обороноспособности.

С начала года Кабинет Министров Украины передал около 120 зданий и сооружений в распоряжение Вооруженных сил Украины. Эти объекты стали важным ресурсом для создания надлежащих условий службы и обеспечения выполнения боевых задач подразделений. Об этом сообщили в Минобороны.

Передача недвижимости осуществлялась по решениям правительства, подготовленным Министерством обороны в сотрудничестве с Министерством экономики. Сейчас управление переданными объектами уже осуществляет оборонное ведомство.

В рамках сотрудничества Минобороны и Минэкономики было разработано 10 правительственных распоряжений. Эти документы обеспечили передачу зданий для размещения воинских частей, создание учебно-тренировочных баз и организацию логистических центров. Это существенно усилило инфраструктурные возможности украинской армии.

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