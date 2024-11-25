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Мощная 6-балльная магнитная буря ударила по Земле — как уберечься

14:07, 25 ноября 2024
Метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеют хронические болезни, могут плохо себя чувствовать.
Мощная 6-балльная магнитная буря ударила по Земле — как уберечься
Фото: rbc.ua
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25 ноября Землю накрыла мощная магнитная буря с красным уровнем опасности (К-индекс 6). Она может повлиять на самочувствие и работу технических систем. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Магнитные бури могут вызвать полярные сияния. Однако они могут стать причиной сбоев в работе электросетей, спутниковой связи и навигационных систем.

Во время магнитных бурь люди могут ощущать слабость, сонливость, колебания давления, головные боли и другие симптомы, облегчить которые можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе, правильному питанию. Следует не забывать и о том, что солнечная активность может изменяться, поэтому можно постоянно отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как помочь организму:

  • соблюдать режим дня и питания.
  • полноценный сон.
  • исключить алкоголь.
  • пить травяные чаи и много воды.
  • совершать прогулки на свежем воздухе
  • небольшие физические нагрузки.
  • избегать стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимое лекарство.

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магнитные бури

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