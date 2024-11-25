Потужна 6-бальна магнітна буря вдарила по Землі — як уберегтися

Метеозалежні, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні хвороби, можуть погано себе почувати.

Фото: rbc.ua

25 листопада Землю накрила потужна магнітна буря із червоним рівнем небезпеки (К-індекс 6). Вона може вплинути на самопочуття людей та роботу технічних систем. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Магнітні бурі можуть викликати полярні сяйва. Проте вони також можуть стати причиною збоїв у роботі електромереж, супутникового зв'язку та навігаційних систем.

Під час магнітних бур люди можуть відчувати слабкість, сонливість, коливання тиску, головний біль та інші симптоми, полегшити які можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі, правильному харчуванню. Варто не забувати й про те, що сонячна активність може змінюватися, тому можна постійно відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур й не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Як допомогти організму:

дотримуватися режиму дня і харчування.

повноцінний сон.

виключити алкоголь.

пити трав’яні чаї та багато води.

здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

невеликі фізичні навантаження.

уникати стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

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