У тилу перебувають понад 100 тисяч військових пенсіонерів, які можуть поповнити лави ЗСУ, — нардеп Констанкевич

За словами Ірини Констанкевич, водночас 40 тисяч українців із цієї категорії вже на фронті.

Фото: facebook.com/IrynaKonstankevych

У тилу перебувають понад 100 тисяч військових пенсіонерів, які можуть поповнити лави ЗСУ. Таку думку висловила народна депутатка фракції «За майбутнє» Ірина Констанкевич в ефірі «Новини. Live».

За її словами, водночас 40 тисяч українців із цієї категорії вже на фронті.

«Якщо говорити про військових пенсіонерів, то ця інформація звучала на Комітеті соціальної політики, де обговорювалося питання пенсій і виплат, то їх понад 100 тисяч. Тобто, частина наразі на фронті (близько 40 тисяч військових пенсіонерів). Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч», — сказала Констанкевич.

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