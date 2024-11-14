Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро за принятый закон о сделках коррупционеров со следствием и другие реформы

Поскольку Украина выполнила требования Еврокомиссии, в частности, о принятии закона, по которому коррупционеры могут избежать тюрьмы, то получит соответствующие средства, часть из которых – ссуда.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро за выполнение шагов по Плану Ukraine Facility.

«ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС» - отметил Шмыгаль.

Одним из основных маркеров было принятие закона о сделках коррупционеров со следствием. 31 октября был подписан закон 4033-IX, согласно которому путем заключения сделок со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить значительно меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком (законопроект 12039). Новый закон, по сути, убирает для коррупционеров до этого действующий для них запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренного ч. 1 статьи 75 Уголовного кодекса. Условием для освобождения от перспективы отбывания реального наказания в тюрьме утверждение соглашения со следствием.

Также новый закон предусматривает, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционного преступления – при условии разоблачения другого организатора.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» публиковала срочное письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин, Раду и ОП, в котором говорилось, что Украина рисковала не получить финансирование в 4 млрд евро от ЕС в ноябре 2024 года, потому что парламент не торопился с принятием законопроекта об этих сделках.

«Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу указанного закона до конца октября 2024 года, финансирование объемом 4 млрд евро будет перенесено на следующий год (отсрочка выплаты в дальнейшем будет зависеть от вступления в силу этого закона).

При этом Еврокомиссия не может произвести частичную выплату, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую, по информации Генерального директората ЕК «НИАР», невозможно принять с учетом позиции Комиссара по соседству и расширению Оливера Вархели. Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара.

Таким образом, для получения финансирования в этом году украинской стороне нужно срочно одобрить соответствующий законопроект во втором чтении и принять все необходимые меры для того, чтобы он вступил в силу до конца октября 2024 года» - указывал Евгений Перебийнис.

Напомним, что большая часть из средств, которые предоставляет Еврокомиссия – это ссуда. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Минэкономики, из этих 4 млрд евро 1,5 млрд евро составит грант (т.е. средства, которые не нужно будет возвращать).

В общей сложности предусмотрено до 50 миллиардов евро финансирования в виде грантов и займов для Украины на период с 2024 по 2027 годы. Из них до €32 миллиарда средств Фонда в Украине ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Плане по Украине, согласно которому выплаты будут зависеть от выполнения определенных показателей.

Автор: Наталя Мамченко

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