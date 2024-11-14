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Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за прийнятий закон про угоди корупціонерів зі слідством та інші реформи

18:26, 14 листопада 2024
Оскільки Україна виконала вимоги Єврокомісії, зокрема, щодо прийняття закону, за яким корупціонери зможуть уникнути в’язниці, то отримає відповідні кошти, частина з яких – позика.
Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за прийнятий закон про угоди корупціонерів зі слідством та інші реформи
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility.

«ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС» - зазначив Шмигаль.

Одним з основних маркерів було прийняття закону про угоди корупціонерів зі слідством. 31 жовтня було підписано закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039). Новий закон, по суті, прибирає для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» публікувала терміновий лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну, Ради та ОП, в якому йшлося про те, що Україна ризикувала не отримати фінансування в 4 млрд євро від ЄС у листопаді 2024 року, бо парламент не поспішав з прийняттям законопроекту про ці угоди.

«Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності зазначеним законом до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом 4 млрд євро буде перенесене на наступний рік (відтермінування виплати в подальшому залежатиме від набрання чинності цим законом).

При цьому Єврокомісія не може здійснити часткову виплату, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку, за інформацією Генерального директорату ЄК «НІАР», неможливо ухвалити з огляду на позицію Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара.

Таким чином, для отримання фінансування цього року українській стороні треба терміново схвалити відповідний законопроект у другому читанні та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він набрав чинності до кінця жовтня 2024 року» - вказав Євген Перебийніс.

Нагадаємо, що більша частина з коштів, які надає Єврокомісія – це позика. Як раніше писала «Судово-юридична газета» з посиланням на Мінекономіки, з цих 4 млрд євро 1,5 млрд євро складе грант (тобто, кошти, які не потрібно буде повертати).

Загалом передбачено до 50 мільярдів євро фінансування у вигляді грантів і позик для України на період з 2024 по 2027 роки. З них до €32 мільярди коштів Фонду в Україні орієнтовно виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених у Плані щодо України, відповідно до якого виплати залежатимуть від виконання визначених показників.

Автор: Наталя Мамченко

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Україна Єврокомісія

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Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за прийнятий закон про угоди корупціонерів зі слідством та інші реформи

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