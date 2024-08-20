В Україну прибула місія ЄС для моніторингу виконання індикаторів Плану за програмою Ukraine Facility

Протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 кроків, серед яких збільшення штату САП.

Джерело фото: euneighbourseast.eu

Представники українських міністерств та відомств провели зустріч з делегацією Європейського Союзу щодо виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС. Як зазначається, найближчі три дні відбуватимуться консультації з європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану на третій та четвертий квартали цього року.

Перша панельна дискусія відбулась під головуванням першого заступника Міністра економіки Олексія Соболева. Європейську делегацію очолила керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.

Повідомляється, що під час першої панельної дискусії голова європейської делегації високо оцінила організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається із випередженням графіку.

Протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:

Збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією

Затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки

Затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року

Ухвалення Плану заходів з дерегуляції

Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Імплементація Закону про REMIT

Ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення

Розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.

Як пояснюється, у рамках виконання Плану України для Ukraine Facility Міністерство економіки щоквартально надає Європейській комісії звіти щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС, рішення щодо виділення коштів затверджується Радою ЄС.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Мінекономіки запустило дашборд для моніторингу реалізації Плану України для Ukraine Facility.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.