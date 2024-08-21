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Якою датою слід подавати повідомлення до ПФУ про зміну в трудових відносинах: пояснення

07:36, 21 серпня 2024
У Пенсійному фонді інформують, що повідомлення про зміну у трудових відносинах при переведенні працівника слід подати не пізніше наступного дня після того, як працівника переведено на іншу посаду, а не тоді, коли було видано наказ.
Якою датою слід подавати повідомлення до ПФУ про зміну в трудових відносинах: пояснення
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У Пенсійному фонді повідомляютю, якою датою слід подавати повідомлення до ПФУ про зміну в трудових відносинах.

Зазначається, що відповідно до пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів від 05.06.2024 № 650 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану” підприємства, що належать до критичної інфраструктури, мають подати до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду відомості в електронній формі, зокрема про переведення на іншу посаду, не пізніше ніж протягом наступного дня після такої події. 

Тобто повідомлення про зміну у трудових відносинах у цьому випадку слід подати не пізніше 21.08.2024 – наступного дня після того, як працівника переведено на іншу посаду, а не тоді, коли було видано наказ. 

Раніше у Міністерстві оборони відповіли, чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки.

Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам.

Крім того, виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%.

Також повідомлялося, що через Дію забронювали понад 160 тисяч працівників.

Нагадаємо, після публікації «Судово-юридичною газетою» переліку громадських організацій та ТОВ, які можуть забронювати всіх своїх співробітників (на відміну від поліції та ДСНС), почалася дискусія.

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