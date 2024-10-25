После письма МИД по поводу угрозы неполучения транша от ЕС комитет поддержал законопроект о соглашениях коррупционеров со следствием

В случае непринятия закона о смягчении наказания коррупционерам, заключающим соглашения со следствием, Украина рискует не получить 4 млрд евро от ЕС.

После того, как МИД направил в Верховную Раду, ОП и Кабмин письмо о угрозе неполучения Украиной очередного транша от ЕС из-за промедления с принятием закона о смягчении наказания коррупционерам, которые заключат соглашения со следствием, в профильном комитете решили ускориться.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 25 октября на внеочередном заседании рекомендовал принять в целом законопроект 12039 об изменениях в Уголовный кодекс и УПК «об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, коррупцией».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» публиковала срочное письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин, Раду и ОП, в котором говорится, что Украина рискует не получить финансирование в 4 млрд евро от ЕС в ноябре 2024 года, потому что парламент не принял в целом законопроект 12039.

«Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу указанного закона до конца октября 2024 года, финансирование объемом 4 млрд евро будет перенесено на следующий год (отсрочка выплаты в дальнейшем будет зависеть от вступления в силу этого закона).

При этом Еврокомиссия не может произвести частичную выплату, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую, по информации Генерального директората ЕК «НИАР», невозможно принять с учетом позиции Комиссара по соседству и расширению Оливера Вархели. Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара.

Таким образом, для получения финансирования в этом году украинской стороне нужно срочно одобрить соответствующий законопроект во втором чтении и принять все необходимые меры для того, чтобы он вступил в силу до конца октября 2024 года» - указывает Евгений Перебийнис.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении данный законопроект 12039. Документ, в частности, предусматривает введение в отношении коррупционеров, предоставивших обличительные показания по другим коррупционерам, более мягкого наказания.

Законопроект предусматривает, что организатор коррупционного преступления также сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого организатора.

Законопроект направлен на реализацию инициативы ЕС Ukraine Facility, введенной Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС.

Участие в заседании Комитета приняли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, руководитель САП Александр Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос и его заместитель Полина Лысенко и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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