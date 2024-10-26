Совершил провокацию взятки — на Волыни будут судить экс-правохранителя, который 10 лет находился в розыске

В 2006 году он угрожал гражданину, которого разоблачили в подделке документов и мошенничестве.

На Волыни направили в суд обвинительный акт о совершении офицером УБОП УМВД Украины в Волынской области подстрекательства и организации покушения на дачу взятки, провокации взятки, а также служебного подлога. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, еще в 2006 году правоохранитель угрожал гражданину, разоблаченному в подлоге документов и мошенничестве. Милиционер просил его найти в одном из учебных заведений преподавателя и передать ему взятку, чтобы потом правоохранители могли разоблачить "взяточника".

"Таким образом, майор милиции совершил провокацию взятки, организовал преступление и руководил его подготовкой и совершением. При этом он еще и вносил ложную информацию в служебные документы", — рассказали в прокуратуре.

С 2010 года он уклонялся от суда, а в 2014 году был объявлен в розыск. Экс-охранника в сентябре 2024 года задержали в Киеве и передали в Луцк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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