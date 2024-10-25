На Николаевщине появится новый индустриальный парк

Кабмин утвердил новый индустриальный парк «Техно Парк Вознесенск» в Николаевской области на 1050 новых рабочих мест.

Фото: novosti-n.org

Кабинет Министров Украины принял решение о включении нового индустриального парка «Техно Парк Вознесенск» в официальный реестр. Об этом сообщило Министерство экономики.

Парк будет располагаться на площади 19,05 га в Вознесенске и селе Бугское (Вознесенский район Николаевской области). Как отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив, создание более тысячи новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в научно-технической и IT сферах, будет способствовать росту экономики региона.

В частности, планируется создание около 1050 рабочих мест в производстве кожи, строительных материалов, машиностроении, а также в научно-технической деятельности и информационных технологиях.

Для строительства необходимой инфраструктуры компания-инициатор «Кулат» планирует потратить около 56 млн грн собственных средств, а также привлечь инвестиции до 800 млн грн. В течение трех лет управляющая компания проинвестирует до 20 млн грн. Благодаря налоговым льготам участники перерабатывающей промышленности смогут внести около 9,7 млн грн в развитие парка до 2027 года.

Всего в реестр индустриальных парков Украины уже внесено 97 таких проектов.

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