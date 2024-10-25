На Миколаївщині зʼявиться новий індустріальний парк

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення нового індустріального парку «Техно Парк Вознесенськ» до офіційного реєстру. Про це повідомило Міністерство економіки.
Парк розташовуватиметься на площі 19,05 га у Вознесенську та селі Бузьке (Вознесенський район Миколаївської області). Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, створення понад тисячі нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у науково-технічній та IT сферах, сприятиме зростанню економіки регіону.
Зокрема, планується створення близько 1050 робочих місць у виробництві шкіри, будівельних матеріалів, машинобудуванні, а також у науково-технічній діяльності та інформаційних технологіях.
Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор «Кулат» планує витратити близько 56 млн грн власних коштів, а також залучити інвестиції до 800 млн грн. Протягом трьох років керуюча компанія проінвестує до 20 млн грн. Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості зможуть внести близько 9,7 млн грн у розвиток парку до 2027 року.
Загалом до реєстру індустріальних парків України вже внесено 97 таких проектів.
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