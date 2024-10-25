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На Миколаївщині зʼявиться новий індустріальний парк

23:59, 25 жовтня 2024
Кабмін затвердив новий індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ» у Миколаївській області на 1050 нових робочих місць.
На Миколаївщині зʼявиться новий індустріальний парк
Фото: novosti-n.org
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення нового індустріального парку «Техно Парк Вознесенськ» до офіційного реєстру. Про це повідомило Міністерство економіки.

Парк розташовуватиметься на площі 19,05 га у Вознесенську та селі Бузьке (Вознесенський район Миколаївської області). Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, створення понад тисячі нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у науково-технічній та IT сферах, сприятиме зростанню економіки регіону.

Зокрема, планується створення близько 1050 робочих місць у виробництві шкіри, будівельних матеріалів, машинобудуванні, а також у науково-технічній діяльності та інформаційних технологіях.

Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор «Кулат» планує витратити близько 56 млн грн власних коштів, а також залучити інвестиції до 800 млн грн. Протягом трьох років керуюча компанія проінвестує до 20 млн грн. Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості зможуть внести близько 9,7 млн грн у розвиток парку до 2027 року.

Загалом до реєстру індустріальних парків України вже внесено 97 таких проектів.

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Миколаїв

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