У Києві на місяць обмежать рух транспорту Броварським проспектом

Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт шляхопроводу.

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У Києві із 26 жовтня до 26 листопада частково обмежать рух транспорту Броварським проспектом. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух обмежуватимуть у правій смузі Броварського проспекту, під шляхопроводом, у напрямку міста Бровари.

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом шляхопроводу.

«Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», - заявили у Київавтодорі.

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