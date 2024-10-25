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На Житомирщині фермера зобовʼязали повернути державні землі та прибрати електроогорожу, яка заважає місцевим дістатися до ставка

23:49, 25 жовтня 2024
Незаконне використання землі природно-заповідного фонду викликало значний суспільний резонанс.
На Житомирщині фермера зобовʼязали повернути державні землі та прибрати електроогорожу, яка заважає місцевим дістатися до ставка
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На Житомирщині фермер має повернути 6 гектарів землі водного фонду та усунути перешкоди для користування місцевими жителями ставком і ландшафтним заказником. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про три земельні ділянки комунальної власності поблизу ставка у с. Лумля Коростенського (раніше Малинський) району.

У жовтні 2017 року місцевій агрофірмі було відведено землю у користування. Згодом фермер спорудив там будівлі і господарські приміщення, які використовував для ведення тваринництва. Також обгородив територію капітальною огорожею та парканом-електропастухом, фактично перекривши жителям громади вільний доступ до ставу.

Прокурори встановили, що фермер порушив вимоги земельного законодавства. Зокрема, відведена у користування земля частково знаходиться у межах нормативно встановленої прибережної захисної смуги.

Крім цього, у подальшому водойма та навколишні землі стали частиною створеного ландшафтного заказника місцевого значення Круча.

Незаконне використання землі природно-заповідного фонду викликало значний суспільний резонанс та стало підставою для численних скарг місцевих жителів.

Спеціалізована екологічна прокуратура звернулася до Господарського суду Житомирської області, який підтримав позицію прокурорів та прийняв законне рішення.

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суд прокуратура Житомирська область

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