На Житомирщине фермера обязали вернуть государственные земли и убрать электрозабор, который мешает местным добраться до пруда

Незаконное использование земли природно-заповедного фонда вызвало значительный общественный резонанс.

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В Житомирской области фермер должен вернуть 6 гектаров земли водного фонда и устранить препятствия для пользования местными жителями прудом и ландшафтным заказником. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о трех земельных участках коммунальной собственности вблизи пруда в с. Лумля Коростенского (ранее Малинского) района.

В октябре 2017 года местной агрофирме была отведена земля в пользование. Впоследствии фермер построил там здания и хозяйственные помещения, которые использовали для ведения животноводства. Также огородил территорию капитальным забором и забором-электропастухом, фактически перекрыв жителям общины свободный доступ к пруду.

Прокуроры установили, что фермер нарушил требования земельного законодательства. В частности, отведенная в пользование земля частично находится в пределах нормативно установленной прибрежной защитной полосы.

Кроме того, в дальнейшем водоем и окрестные земли стали частью созданного ландшафтного заказника местного значения Круча.

Незаконное использование земли природно-заповедного фонда вызвало значительный общественный резонанс и послужило основанием для многочисленных жалоб местных жителей.

Специализированная экологическая прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Житомирской области, который поддержал позицию прокуроров и принял законное решение.

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