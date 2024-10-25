В Киеве на месяц ограничат движение транспорта по Броварскому проспекту

Дорожные службы будут производить текущий ремонт путепровода.

В Киеве с 26 октября по 26 ноября частично ограничат движение транспорта по Броварскому проспекту. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Движение будет ограничивать в правой полосе Броварского проспекта, под путепроводом, в направлении города Бровары.

Ограничения связаны с текущим ремонтом путепровода.

«Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», - заявили в Киевавтодоре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.