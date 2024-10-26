Вчинив провокацію хабаря — на Волині судитимуть експравоохоронця, який 10 років перебував у розшуку

У 2006 році він погрожував громадянину, якого викрили у підробленні документів та шахрайстві.

На Волині скерували до суду обвинувальний акт про вчинення офіцером УБОЗ УМВС України у Волинській області підбурювання та організації замаху на давання хабара, провокації хабара, а також службового підроблення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, ще у 2006 році правоохоронець погрожував громадянину, якого викрили у підробленні документів та шахрайстві. Міліціонер просив його знайти в одному з навчальних закладів викладача та передати йому хабар, щоб потім правоохоронці могли викрити "хабарника".

"Таким чином майор міліції вчинив провокацію хабаря, організував злочин та керував його підготовкою і вчиненням. При цьому він ще і вносив неправдиву інформацію в службові документи", — розповіли у прокуратурі.

З 2010 року він ухилявся від суду, а у 2014-му був оголошений в розшук. Експравоохоронця у вересні 2024 році затримали у Києві та передали в Луцьк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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