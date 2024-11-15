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В Ровенской области почти 10 гектаров лесных земель вернули государству

00:00, 15 ноября 2024
Сельский совет обязали вернуть в собственность государства земельный участок площадью более 9,7 га.
В Ровенской области почти 10 гектаров лесных земель вернули государству
иллюстративная фотография
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Хозяйственный суд Ровенской области принял решение в пользу прокуратуры, обязав сельский совет в Березновщине вернуть государству земельный участок площадью более 9,7 гектара.

Как сообщает прокуратура, на основании решения сессии Малинского сельского совета Ровенского района утвержден перечень земельных участков, по которым предоставляется разрешение на разработку проекта землеустройства по их отводу для создания пастбищ. В мае 2023 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о сформированном земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Впоследствии, по решению того же сельского совета, спорный земельный участок был передан в коммунальную собственность, а в апреле этого года в Государственном реестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано право собственности на него за Малинский сельский совет.

Одновременно орган местного самоуправления не учел, что этот земельный участок находится в постоянном пользовании ГП «Леса Украины» и закреплен за Березновским лесхозом. Для того чтобы вернуть землю ее законному владельцу, прокуратура подала иск в суд.

Хозяйственный суд Ровенской области истребовал из незаконного владения земельный участок и отменил его государственную регистрацию в Государственном земельном кадастре.

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прокуратура земля

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