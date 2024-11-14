Еврокомиссия оштрафовала компанию Цукерберга, владельца Facebook, за нарушение антимонопольных правил ЕС

Meta создала несправедливые условия торговли другим поставщикам услуг онлайн-рекламы, заявили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta на €797,72 миллиона за нарушение антимонопольных правил, а именно злоупотребление в пользу Facebook Marketplace. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия указывает, что техногиганта оштрафовали за нарушение антимонопольных правил ЕС путем привязки своего сервиса онлайн-объявлений Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook и навязывания несправедливых торговых условий другим поставщикам услуг онлайн-объявлений.

В свою очередь Meta заявила, что будет оспаривать решение, поскольку, несмотря на утверждение о препятствовании росту крупных онлайн-маркетплейсов в ЕС, Еврокомиссия не смогла найти доказательств ущерба для конкурентов. Впрочем, сейчас компания будет придерживаться ограничений.

Указывается, что ЕС открыл официальное производство о возможном нарушении антимонопольных правил Facebook в июне 2021 года, а в декабре 2022 года выразил обеспокоенность, что Meta связывает соцсеть со своим онлайн-сервисом объявлений.