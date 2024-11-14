Єврокомісія оштрафувала компанію Цукерберга, власника Facebook, за порушення антимонопольних правил ЄС

Meta створила несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами, заявили в Єврокомісії.

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta на €797,72 мільйона за порушення антимонопольних правил, а саме зловживання на користь Facebook Marketplace. Про це повідомляє Reuters.

Комісія вказує, що техногіганта оштрафували за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень.

У свою чергу Meta заявила, що оскаржуватиме рішення, оскільки попри твердження про перешкоджання зростанню великих онлайн-маркетплейсів в ЄС, Єврокомісія не змогла знайти доказів шкоди для конкурентів. Втім наразі компанія дотримуватиметься обмежень.

Вказується, що ЄС відкрив офіційне провадження про можливе порушення антимонопольних правил щодо Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння, що Meta пов'язує соцмережу зі своїм онлайн-сервісом оголошень.

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