На Житомирщині судили шахрая, який крав гроші з банківських рахунків знайомих

Шахрай проведе 7 років за ґратами.

На Житомирщині судили шахрая, який крав з банківських рахунків знайомих гроші. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 32-річний житель Малина раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Так, наприкінці липня-початку серпня 2022 року жертвами шахрая стали його приятель та знайома. Він переконав чоловіка перевести зароблені кошти на картку його матері, обіцяючи, що це дозволить уникнути додаткових витрат на комісії. Проте, після того як гроші були переведені, шахрай просто забрав їх собі.

Ще одна потерпіла - мешканка Малина. Дізнавшись, що жінка одержала від міжнародної організації фінансову допомогу на дітей, засуджений під час відвідин просто вкрав її банківську картку та зняв кошти.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі. Наразі вирок не набрав законної сили.

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