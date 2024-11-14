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Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility

17:56, 14 листопада 2024
Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.
Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility
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Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

«Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.

Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України. Навіть попри повномасштабну війну з росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС», — наголосив Денис Шмигаль.

Раніше Мінекономіки презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік. Станом на сьогодні Україна успішно виконала 25 індикаторів плану, що дозволило отримати 12 млрд євро в рамках програми. 

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Україна Єврокомісія

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