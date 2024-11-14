Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Еврокомиссия дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

«Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро.

Благодарим ЕС за непоколебимую поддержку Украины. Даже несмотря на полномасштабную войну с россией, мы продолжаем реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год. По состоянию на сегодняшний день Украина успешно выполнила 25 индикаторов плана, что позволило получить 12 млрд евро в рамках программы.