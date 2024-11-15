Лишь один из 10 украинцев постоянно использует световозвращающие элементы

Почему фликеры важны.

Источник фото: Unsplash

Результаты недавнего опроса среди взрослых показали, что только один из 10 украинцев постоянно использует световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей в темное время суток. Об этом сообщается в Министерстве внутренних дел.

«Это тревожная статистика, ведь зимний период с его коротким световым днем, скользкими дорогами и ограниченной видимостью требует дополнительной подготовки», - отмечают в МВД.

Украинским семьям подчеркивают, что фликеры на одежде — это простая и действенная защита для детей и взрослых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.