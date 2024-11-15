Чому флікери важливі.

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Результати нещодавнього опитування серед дорослих показали, що лише один із 10 українців постійно використовує світловідбивальні елементи, щоб бути помітним для водіїв у темний час доби. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

«Це тривожна статистика, адже зимовий період із його коротким світловим днем, слизькими дорогами та обмеженою видимістю вимагає додаткової підготовки», - зауважують у МВС.

Українським родинам наголошують, що флікери на одязі — це простий та дієвий захист для дітей і дорослих.

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