У Києві на станції метро «Університет» поцупили автоматичний дефібрилятор

Дефібрилятор уже знайшли та незабаром повернуть на станцію столичного метро.

У Києві у метрополітені викрали автоматичний дефібрилятор з платформи станції «Університет». Як пишуть у поліції, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 38-річний мешканець Київщини.

«Зловмисник, перебуваючи на станції метро, дочекався прибуття електропотягу та, скориставшись відсутністю пасажирів на платформі, від'єднав від спеціального кріплення автоматичний дефібрилятор й залишив станцію», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у місті Біла Церква, куди він поїхав додому. Як зазначають у поліції, там підозрюваний мав намір продати викрадене медичне обладнання.

Співробітники поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадений дефібрилятор.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Дефібрилятор незабаром мають повернути на станцію столичного метро.

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