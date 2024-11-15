В Киеве на станции метро «Университет» украли автоматический дефибриллятор

Дефибриллятор уже обнаружили и вскоре вернут на станцию ​​столичного метро.

В Киеве в метрополитене украли автоматический дефибриллятор с платформы станции «Университет». Как пишут в полиции, правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 38-летний житель Киевщины.

«Злоумышленник, находясь на станции метро, ​​дождался прибытия электропоезда и, воспользовавшись отсутствием пассажиров на платформе, отсоединил от специального крепления автоматический дефибриллятор и покинул станцию», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в городе Белая Церковь, куда он поехал домой. Как отмечают в полиции, там подозреваемый намеревался продать похищенное медицинское оборудование.

Сотрудники полиции задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли похищенный дефибриллятор.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Дефибриллятор вскоре должны вернуть на станцию столичного метро.

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