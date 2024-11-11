Україна виконала 25 індикаторів плану Ukraine Facility, – Мінекономіки звітує результати

25 індикаторів виконано, 12 млрд євро отримано, – Міністерство економіки України.

Джерело фото: me.gov.ua

Міністерство економіки України презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік. Станом на сьогодні Україна успішно виконала 25 індикаторів плану, що дозволило отримати 12 млрд євро в рамках програми. Очікується, що ще 4 млрд євро надійдуть за виконання індикаторів III кварталу. Про це повідомили у відомстві.

Захід «Статус виконання індикаторів Плану України на 2024 рік», організований Міністерством економіки, Київською школою економіки та за фінансової підтримки ЄС, став платформою для обговорення пріоритетів уряду, фінансування за програмою Ukraine Facility та прогресу в реформуванні окремих галузей.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев зазначив, що прогрес у виконанні індикаторів є критично важливим для підтримки макроекономічної стабільності в країні. Європейський Союз вже надав Україні понад 12 млрд євро, а до кінця року сума може збільшитися до 16 млрд євро.

Керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Хенрік Вітфельдт підкреслив, що для успішної інтеграції України в ЄС важливо, аби реформи впроваджувалися в тісній співпраці з громадянським суспільством.

До середини грудня очікується отримання чергового траншу в розмірі 4 млрд євро. За цю суму частково буде надано 1,5 млрд грантів. Міністерство економіки вже направило звіт до ЄС, а за результатами оцінки Єврокомісією, Україна отримає ще один транш на підтримку реформ.

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