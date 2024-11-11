Украина выполнила 25 индикаторов плана Ukraine Facility, – Минэкономики отчитывается о результатах

25 индикаторов выполнено, 12 млрд евро получено, - Министерство экономики Украины.

Источник фото: me.gov.ua

Министерство экономики Украины представило результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год. На сегодня Украина успешно выполнила 25 индикаторов плана, что позволило получить 12 млрд евро в рамках программы. Ожидается, что еще 4 млрд евро поступят за выполнение индикаторов III квартала. Об этом сообщили в ведомстве.

Мероприятие «Статус выполнения индикаторов Плана Украины на 2024 год», организованное Министерством экономики, Киевской школой экономики и при финансовой поддержке ЕС, стало платформой для обсуждения приоритетов правительства, финансирования по программе Ukraine Facility и прогресса в реформировании отдельных отраслей.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев отметил, что прогресс в выполнении индикаторов является критически важным для поддержания макроэкономической стабильности в стране. Европейский Союз уже предоставил Украине более 12 млрд евро, а до конца года сумма может увеличиться до 16 млрд евро.

Руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине Хенрик Витфельдт подчеркнул, что для успешной интеграции Украины в ЕС важно, чтобы реформы внедрялись в тесном сотрудничестве с гражданским обществом.

К середине декабря ожидается получение очередного транша в размере 4 млрд евро. За эту сумму частично будет предоставлено 1,5 млрд грантов. Министерство экономики уже направило отчет в ЕС, а по результатам оценки Еврокомиссией, Украина получит еще один транш на поддержку реформ.

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