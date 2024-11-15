На Житомирщине судили мошенника, который крал деньги с банковских счетов знакомых

Мошенник проведет 7 лет за решеткой.

В Житомирской области судили мошенника, который воровал с банковских счетов знакомых деньги. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что 32-летний житель Малина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и незаконное завладение транспортным средством.

Так, в конце июля-начале августа 2022 года жертвами мошенника стали его приятель и знакомая. Он убедил мужчину перевести заработанные средства на карту его матери, обещая, что это позволит избежать дополнительных расходов на комиссии. Однако после того как деньги были переведены, мошенник просто забрал их себе.

Еще одна потерпевшая – жительница Малина. Узнав, что женщина получила от международной организации финансовую помощь на детей, осужденный во время посещения просто украл ее банковскую карту и снял средства.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы. Пока приговор не вступил в законную силу.

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