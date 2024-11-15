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На Рівненщині майже 10 гектарів лісових земель повернули державі

00:00, 15 листопада 2024
Сільську раду зобов’язали повернути у власність держави земельну ділянку площею понад 9,7 га.
На Рівненщині майже 10 гектарів лісових земель повернули державі
ілюстративне фото
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Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення на користь прокуратури, зобов’язавши сільську раду на Березнівщині повернути державі земельну ділянку площею більше 9,7 гектара.

Як повідомляє прокуратура, на підставі рішення сесії Малинською сільською радою Рівненського району затверджено перелік земельних ділянок, по яких надається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо їх відведення для створення пасовищ. У травні 2023 року до Державного земельного кадастру внесено відомості про сформовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Згодом, за рішенням тієї ж сільської ради, спірну земельну ділянку було передано до комунальної власності, а в квітні цього року у Державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності на неї за Малинською сільською радою.

Одночасно орган місцевого самоврядування не врахував, що ця земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні ДП «Ліси України» і закріплена за Березнівським лісгоспом. Для того, щоб повернути землю її законному власнику, прокуратура подала позов до суду.

Господарський суд Рівненської області витребував з незаконного володіння земельну ділянку та скасував її державну реєстрацію у Державному земельному кадастрі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині у державну власність повернули землі вартістю понад 1 млрд грн.

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прокуратура земля

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