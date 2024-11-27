Сигареты подорожают — налоговый комитет Рады согласовал законопроект

По словам первого заместителя председателя Комитета, сигареты с нового года будут стоить, минимум, на 40 грн дороже.

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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, основной целью подготовки законопроекта является:

- постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 по структуре и ставкам акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева;

- определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога;

- уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного внедрения норм права.

Также Гетманцев отметил, что принятие законопроекта обеспечит приведение налогового законодательства Украины в сфере акцизного налогообложения табачных изделий в нормы законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации в соответствии с приложением XXVIII к главе 4 «Налогообложения» раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество» в части имплементации положений директивы 2011/64/ЕС.

В свою очередь, первый заместитель председателя налогового Комитета Ярослав Железняк добавил, что акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне.

«Фактически с нового года сигареты будут стоить на 40 грн дороже. В следующем году закон принесет 20 млрд грн», - заявил он.

Напомним, Верховная Рада 4 июня проголосовала в первом чтении законопроект 11090 о повышении акцизного налога и, соответственно, цен на табачные изделия.

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