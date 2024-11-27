Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Сигареты подорожают — налоговый комитет Рады согласовал законопроект

16:56, 27 ноября 2024
По словам первого заместителя председателя Комитета, сигареты с нового года будут стоить, минимум, на 40 грн дороже.
Сигареты подорожают — налоговый комитет Рады согласовал законопроект
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 11090 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, основной целью подготовки законопроекта является:

- постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 по структуре и ставкам акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева;

- определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога;

- уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного внедрения норм права.

Также Гетманцев отметил, что принятие законопроекта обеспечит приведение налогового законодательства Украины в сфере акцизного налогообложения табачных изделий в нормы законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации в соответствии с приложением XXVIII к главе 4 «Налогообложения» раздела V «Экономическое и отраслевое сотрудничество» в части имплементации положений директивы 2011/64/ЕС.

В свою очередь, первый заместитель председателя налогового Комитета Ярослав Железняк добавил, что акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне.

«Фактически с нового года сигареты будут стоить на 40 грн дороже. В следующем году закон принесет 20 млрд грн», - заявил он.

Напомним, Верховная Рада 4 июня проголосовала в первом чтении законопроект 11090 о повышении акцизного налога и, соответственно, цен на табачные изделия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правоохранительный комитет Рады вернет опцию конфискации имущества у коррупционеров, заключивших соглашение со следствием

Комитет, возглавляемый народным депутатом Сергеем Ионушасом, внесет законопроект с соответствующей поправкой.

Без ГРМЕ: оба законопроекта о создании спецсуда для обжалования конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК не предусматривают привлечения Общественного совета международных экспертов

Как законопроект о принципах создания Высшего суда по публично-правовым спорам, поданный Андреем Мотовиловцем, так и законопроект о создании Высшего специализированного административного суда, представленный министерством юстиции, не предусматривают участия в процедуре отбора судей Общественного совета международных экспертов.

В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности

Фактически обязанности руководителя Секретариата Комиссии исполняет председатель ВККС.

Выплата членам семей погибших при защите Украины гражданских лиц одноразовой денежной помощи – Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство зарегистрировало законопроект об определении размера единовременной денежной помощи членов семей гражданских лиц, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Верховный Суд сделал вывод о надлежащем вручении судебного решения и исчислении процессуальных сроков

Ненадлежащее исполнение судом обязанности по вручению решения не может быть основанием для негативных процессуальных последствий для стороны, не получившей это решение, поскольку это нарушает право на апелляционный пересмотр, гарантированное Конституцией – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду