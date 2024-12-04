Вартість пачки цигарок зросте на 40 грн — Рада прийняла закон

Цигарки з нового року будуть коштувати, мінімум, на 40 грн дорожче.

Верховна Рада 4 грудня схвалила в цілому законопроект 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

«За» проголосували 237 народних депутатів.

Документ передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼяжуть до євро, а не гривні.

Таким чином наступного року пачка цигарок зросте приблизно на 40 грн.

Як повідомлялося, основною метою законопроекту є:

- поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання;

- визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку;

- уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

Крім того, прийняття законопроекту забезпечить приведення податкового законодавства України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію відповідно до додатка XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» в частині імплементації положень Директиви 2011/64/ЄС.

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