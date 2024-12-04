У подружжя правоохоронців конфіскують активи на 7 млн грн — рішення Апеляційної палати ВАКС

Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в Києві та паркомісце.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 3 грудня залишила без змін рішення суду першої інстанції від 24 липня 2024 року, яким визнано необґрунтованими активи на загальну суму 7 млн грн, набуті заступником начальника одного з управлінь ДБР і його дружиною-прокурором обласної прокуратури. Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

Суд визнав необґрунтованими активами квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабусю відповідачки, та паркомісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Також суд визнав частково необґрунтованим активом квартиру в Києві, оформлену на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. На користь держави з відповідачів вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

У НАЗК нагадали, в липні 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав низку активів, що були набуті третіми особами за дорученням та в інтересах колишнього заступника одного з територіальних управлінь ДБР та його дружини – прокурора обласної прокуратури, необґрунтованими та постановив стягнути їх в дохід держави. Рішення ухвалене за результатами позову САП і ґрунтується на матеріалах моніторингу способу життя (МСЖ) службовців, проведеного НАЗК. За результатами МСЖ було встановлено невідповідність рівня життя посадовців задекларованим ними майну і доходам.

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