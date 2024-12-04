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Оприлюднено зразки практичних завдань для конкурсу на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати

12:15, 4 грудня 2024
Модельні судові справи стосуються виключно антикорупційної спеціалізації.
Оприлюднено зразки практичних завдань для конкурсу на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила зразки практичних завдань для конкурсу на посади суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

«Рішенням Комісії від 21.10.2024 № 325/зп-24 призначено кваліфікаційний іспит під час кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 23.11.2023 № 145/зп-23 (зі змінами), одним із етапів якого є виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду. З метою належної підготовки кандидатів до цього етапу кваліфікаційного іспиту на офіційному вебсайті Комісії оприлюднено зразки практичних завдань», - заявили у ВККС.

Зі зразками практичних завдань можна ознайомитися нижче:

Зразок модельної судової справи зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції:

Зразок модельного судового рішення зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду №1:

Зразок модельного судового рішення зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду №2:

Раніше у Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, коли кандидатам на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів очікувати тестування на когнітивні здібності (IQ-тест).

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ВККС ВАКС

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