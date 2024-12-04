Оприлюднено зразки практичних завдань для конкурсу на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати

Модельні судові справи стосуються виключно антикорупційної спеціалізації.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила зразки практичних завдань для конкурсу на посади суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

«Рішенням Комісії від 21.10.2024 № 325/зп-24 призначено кваліфікаційний іспит під час кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, оголошеного рішенням Комісії від 23.11.2023 № 145/зп-23 (зі змінами), одним із етапів якого є виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду. З метою належної підготовки кандидатів до цього етапу кваліфікаційного іспиту на офіційному вебсайті Комісії оприлюднено зразки практичних завдань», - заявили у ВККС.

Зі зразками практичних завдань можна ознайомитися нижче:

Зразок модельної судової справи зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції:

Зразок модельного судового рішення зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду №1:

Зразок модельного судового рішення зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду №2:

Раніше у Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, коли кандидатам на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів очікувати тестування на когнітивні здібності (IQ-тест).

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