Практика судов
  1. Суд инфо

Обнародованы образцы практических задач для конкурса на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты

12:15, 4 декабря 2024
Модельные судебные дела относятся исключительно к антикоррупционной специализации.
Обнародованы образцы практических задач для конкурса на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала образцы практических задач для конкурса на должности судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

«Решением Комиссии от 21.10.2024 № 325/ЗП-24 назначен квалификационный экзамен во время квалификационного оценивания в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, объявленного решением Комиссии от 23.11.2023 № 145/зп-23, одним из этапов которого является выполнение практического задания по специализации соответствующего суда. В целях надлежащей подготовки кандидатов к этому этапу квалификационного экзамена на официальном веб-сайте Комиссии обнародованы образцы практических задач», - заявили в ВККС.

С образцами практических задач можно ознакомиться ниже:

Образец модельного судебного дела по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции:

Образец модельного судебного решения по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда №1:

Образец модельного судебного решения по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда №2:

Ранее сообщалось, что в Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда кандидатам на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ожидать тестирования на когнитивные способности (IQ-тест).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ВККС ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований полагать», что бизнес может «помешать» расследованию

В ходе обсуждения этот законопроект активно поддерживал председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В Верховной Раде обновили текст законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

3 декабря депутатам предоставили сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта, но обновленный текст тоже предусматривает отмену Хозяйственного кодекса.

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду