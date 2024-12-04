Обнародованы образцы практических задач для конкурса на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты

Модельные судебные дела относятся исключительно к антикоррупционной специализации.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала образцы практических задач для конкурса на должности судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

«Решением Комиссии от 21.10.2024 № 325/ЗП-24 назначен квалификационный экзамен во время квалификационного оценивания в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, объявленного решением Комиссии от 23.11.2023 № 145/зп-23, одним из этапов которого является выполнение практического задания по специализации соответствующего суда. В целях надлежащей подготовки кандидатов к этому этапу квалификационного экзамена на официальном веб-сайте Комиссии обнародованы образцы практических задач», - заявили в ВККС.

С образцами практических задач можно ознакомиться ниже:

Образец модельного судебного дела по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции:

Образец модельного судебного решения по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда №1:

Образец модельного судебного решения по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда №2:

Ранее сообщалось, что в Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда кандидатам на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ожидать тестирования на когнитивные способности (IQ-тест).

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