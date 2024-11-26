Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

07:50, 26 ноября 2024
Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.
Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда кандидатам на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ожидать тестирования на когнитивные способности (IQ-тест).

Как отметил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, в настоящее время Высшая квалификационная комиссия судей ожидает подписания Президентом закона 11425-д, предусматривающего отмену для участников конкурса на должности судей апелляционных судов требования набирать не менее 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности.

Как только закон вступит в силу, ВККС определит новый график тестирования претендентов на должности судей апелляционных судов, а также определит новый проходной балл за этап IQ-тестирования.

При этом сложность задач для этапа тестирования на когнитивные способности останется на том же уровне, как это и предполагалось изначально.

Кроме того, как сообщил Сергей Чумак, необходимость набирать минимум 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности останется в силе для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Напомним, что 20 ноября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении как закон законопроект 11425-д. После подписания закона Президентом, ВККС сможет самостоятельно устанавливать проходной балл за этап тестирования на когнитивные способности.

Отметим, что 4-5 ноября кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов пытались сдать IQ-тест, однако из-за технических проблем, возникших во время процедуры тестирования, полученные ими результаты тестирования были аннулированы.

Кроме того, было временно отменено и тестирование для кандидатов на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС ВАКС апелляционные суды квалификационная оценка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников в прокуратурах и секторе безопасности и обороны

Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году.

Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва