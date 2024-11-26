Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда кандидатам на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ожидать тестирования на когнитивные способности (IQ-тест).

Как отметил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, в настоящее время Высшая квалификационная комиссия судей ожидает подписания Президентом закона 11425-д, предусматривающего отмену для участников конкурса на должности судей апелляционных судов требования набирать не менее 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности.

Как только закон вступит в силу, ВККС определит новый график тестирования претендентов на должности судей апелляционных судов, а также определит новый проходной балл за этап IQ-тестирования.

При этом сложность задач для этапа тестирования на когнитивные способности останется на том же уровне, как это и предполагалось изначально.

Кроме того, как сообщил Сергей Чумак, необходимость набирать минимум 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности останется в силе для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Напомним, что 20 ноября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении как закон законопроект 11425-д. После подписания закона Президентом, ВККС сможет самостоятельно устанавливать проходной балл за этап тестирования на когнитивные способности.

Отметим, что 4-5 ноября кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов пытались сдать IQ-тест, однако из-за технических проблем, возникших во время процедуры тестирования, полученные ими результаты тестирования были аннулированы.

Кроме того, было временно отменено и тестирование для кандидатов на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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