В Киеве из-за аварии в более чем 500 зданиях нет газа

Возобновить газоснабжение предварительно планируют до конца суток 26 ноября.

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В Святошинском районе произошла авария на объекте газоснабжения. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, временно без газа осталось более 500 зданий.

На месте аварии уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов.

В КГГА указывают, что завершение работ и возобновление газоснабжения предварительно планируется до конца суток 26 ноября.

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