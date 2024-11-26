Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников в прокуратурах и секторе безопасности и обороны

Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году.

Правительство постановлением от 22 ноября №1335 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году на период военного положения» утвердило схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году на период военного состояния.

Отметим, что речь идет именно о государственных служащих, а не о прокурорах, должностной оклад которых определяется законом о прокуратуре.

Так, Кабмін встановив, що:

рівні посад державної служби органів сектору безпеки і оборони, обласних та окружних прокуратур визначаються згідно з переліком типових посад державної служби в межах рівнів посад, затвердженим постановою КМУ від 29 грудня 2023 р. №1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, затверджена постановою КМУ від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», не застосовується до державних службовців органів сектору безпеки і оборони України, визначених статтею 12 Закону «Про національну безпеку України» (крім Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ), обласних та окружних прокуратур, які провели класифікацію посад державної служби та схема посадових окладів яких затверджена цією постановою;

схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2023 році та Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджені постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», не застосовуються до державних службовців органів сектору безпеки і оборони України, обласних та окружних прокуратур, які провели класифікацію посад державної служби;

під час переведення державних службовців органів сектору безпеки і оборони України, обласних та окружних прокуратур, схема посадових окладів яких затверджена цією постановою, на інші посади державної служби застосовується перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», для визначення підкатегорії посади державної служби, необхідної для встановлення рівнозначності посади.

Зазначимо, що для цілей цієї схеми посадових окладів грейд — це зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі юрисдикцій та типів державних органів, сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень статті 96 Кодексу законів про працю України.

Посадові оклади перших заступників та заступників керівників державних органів установлюються на 5% нижче ніж посадовий оклад керівника державного органу, визначений цією схемою.

Посадові оклади перших заступників (у разі наявності) та заступників керівників самостійних структурних підрозділів установлюються на 4,5% нижче ніж посадовий оклад керівника самостійного структурного підрозділу за відповідною сім’єю посад, до якої віднесено посаду першого заступника (заступника) керівника самостійного структурного підрозділу, визначений цією схемою.

Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів установлюються на 4,5% нижче ніж посадовий оклад керівника структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу за відповідною сім’єю посад, до якої віднесено посаду заступника керівника структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу, визначений цією схемою.

Посадові оклади працівників територіальних органів як структурних підрозділів апаратів державних органів або інших структурних підрозділів апаратів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, встановлюються за ІV—ІХ рівнями посад, визначеними цією схемою посадових окладів, передбачених для працівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, а працівників структурних підрозділів територіальних органів державних органів в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — за ІV—ІХ рівнями посад, визначеними цією схемою посадових окладів, передбачених для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Під керівником державного органу в цій схемі розуміється керівник державної служби в державному органі.

Нижче наводимо нову схему посадових окладів.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.