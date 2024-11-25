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Федор Вениславский заявил, что расформирование ТЦК не пойдет на пользу обороноспособности

18:59, 25 ноября 2024
По словам депутата, главную «ношу» в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК и СП.
Федор Вениславский заявил, что расформирование ТЦК не пойдет на пользу обороноспособности
Источник фото: Media Center Ukraine
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Главную роль в вопросе мобилизации продолжают выполнять именно территориальные центры комплектования и социальной поддержки, поэтому их расформирование не пойдет на пользу обороноспособности государства. Как пишет Укринформ, на этом подчеркнул народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Я бы не преувеличивал достижения рекрутинговых центров относительно мобилизации. Это еще пилотные процессы, которые имеют целью привлекать на добровольной основе максимальное количество граждан Украины для выполнения их конституционного долга. Однако главную "ношу" в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК и СП», - отметил он.

Вениславский считает, что призывы коллег депутатов по расформированию ТЦК точно не пойдут на пользу обеспечения обороноспособности государства.

«Мобилизация и рекрутинг – должны быть два параллельных процесса», – подчеркнул депутат.

Ранее народная депутатка Марьяна Безуглая высказалась за идею расформирования ТЦК и СП. По ее мнению, нужно оставить только рекрутинговую функцию, а административные обязанности передать в ЦНАПы и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом.

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депутат ТЦК мобилизация

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